Prva EU komesarka: Marija Gabrijel pozitivna na Kovid

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

EVROPSKA komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Marija Gabrijel, saopštila je da je pozitivna na korona virus.

"Posle prvog negativnog testa na Kovid-19 u ponedeljak, moj drugi test je pozitivan. Od ponedeljka sam u izolaciji i ostaću kod kuće, prateći ustanovljenu proceduru. Čuvajte svoje zdravlje", napisala je Gabrijel na Tviteru u subotu. Bugarska političarka prva je članica Evropske komisije koja je zaražena korona virusom, iako je nekoliko njih objavilo da su u samoizolaciji, prenosi Politiko.eu. After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is