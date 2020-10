B92 pre 3 minuta | B92

Los Anđeles Lejkersi su NBA šampioni.

Boston Seltiksi su sve do danas bili najtrofejnija franšiza u istoriji NBA lige sa 17 osvojenih titula. Pošto su Los Anđeles Lejkersi osvojili titulu pobedom nad Majamijem u 6. utakmici NBA finala, to više nije slučaj. Ovo je bila 17. titula Los Anđeles Lejkersa u bogatoj istoriji i sada su na vrhu izjednačeni sa ljutim rivalima, Boston Seltiksima. Lejkersi su prvu titulu osvojili dok je franšiza još bila u Mineapolisu, a to je bilo daleke 1949. godine i odmah su