Beograd je ušao u treći talas

Beograd -- Beograd je prošle nedelje ušao u treće povećanje zaraženih koronavirusom ili početak trećeg talasa i teško je verovati da će to da se zaustavi.

To je danas izjavio epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon. Na pitanje o eventualnom ponovnom uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa u slučaj velikog broja zaraženih, Kon kaže da je to neprekidno pitanje, ali da on na njega ne zna odgovor. "Tu postoje pravne dileme, ne znam da odgovorim", rekao je Kon na TV Pink. Napomenuo je da sada ulazimo u situaciju kada će sve češće da se pominju restriktivne mere, jer se u naredne dve nedelje zaista može