"Pogrešno je odlagati obnavljanje pregovora"

Bilo bi pogrešno odlagati obnavljanje pregovaračkih procesa između strana u sukobu u Nagorno-Karabahu, kaže ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Na konferenciji za novinare, koju je održao zajedno sa jermenskim ministrom spoljnih poslova Zohrabom Mnatsakanjanim, Lavrov je rekao da su on i njegov jermenski kolega razmenili mišljenja o tome kako se može prevazići kriza u Nagorno-Karabahu. On je napomenuo da to ne znači da će sva pitanja biti rešena istovremeno i u kratkom roku, te da je reč o procesu, prenosi TAS. Mi smatramo da je pogrešno povlačiti se iz pregovoračkih procesa, podvukao je Lavrov. Ruski