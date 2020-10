Korona virus: U Srbiji od danas dostupan lek remdesivir, Kina testira ceo grad od devet miliona stanovnika

BBC News pre 34 minuta

U Srbiji je od danas dostupan lek remdesivir koji olakšava borbu protiv korona virusa, vlasti kineskog grada Ćingdao saopštile su da će testirati svih devet miliona stanovnika, a australijski stručnjaci saopštili su da Kovid-19 može da se zadrži na novčanicama i mobilnim telefonima do 28 dana.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminuo jedan još oboleli, a zabeležno je 102 nova slučaja. Ukupan broj preminulih je porastao na 763.

„Mislim da ovog trenutka moramo biti svesni - treći talas je u toku. Ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak nažalost i umrlih", rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović, gostujući na Radio-televiziji Srbije.

Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku koji je prošle nedelje bio u poseti Beogradu, objavio je da je u samoizolaciji pošto je saznao da je jedan član njegovog tima pozitivan na virus.

Predsednik Amerike Donald Tramp više ne predstavlja rizik za prenošenje virusa, kaže njegov lekar, dok vodeći stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na mogućnost ponovnog zatvaranja cele zemlje.

U svetu je zabeleženo više od 37,4 miliona slučajeva korona virusa, a preminulo je više od 1,07 miliona ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Šta se dešava u Srbiji?

Fonet Od danas skraćeno i radno vreme prodavnica

Prema poslednjem podacima, u Srbiji su zabeležena 168 nova slučaja zaraze.

U poslednja 24 sata od posledica korona virusa preminuo je još jedan pacijent. Testirano je 2.906 ljudi.

Na respiratorima su 20 pacijenta, a u Srbiji je od početka epidemije virus registrovan kod 34.787 ljudi. Do sada je umrlo 763.

Epidemiolozi u upozoravaju na pogoršanje situacije, a doktor Branislav Tiodorović kaže za RTS da je u Srbiji u toku „treći talas".

„Treba da budemo svesni da će oktobar biti mesec koji karakteriše miholjsko leto. Jutra ovakva sa 7 do 10 stepeni, sa kišom koja će biti narednih dana, sada će tu biti i povećane vlažnosti i to je vrlo pogodno za širenje virusa, jer će ljudi više morati da borave u zatvorenom prostoru, a i virusu to više odgovora", rekao je Tiodorović.

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić rekla je za RTS da će lek remdesivir pacijentima u Srbiji od ponedeljka biti dostupan. Stanje se pogoršava i u zemljama bivše Jugoslavije - u Severnoj Makedoniji, Sloveniji Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da u ovom trenutku nema najava da će biti uvedene strože mere, ali i da je „spreman da donese teške odluke i mere, ukoliko to bude potrebno".

Vučić je novinarima u petak rekao da se država sprema za novi udar korone, navodeći da je izgradnja dve velike kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu deo tih priprema.

Vlada Srbije je na sednici u četvrtak usvojila izmenjenu Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom je radno vreme ugostiteljskih objekata dozvoljeno do 23 sata.

U Srbiji je doneta i odluka da se sve sportske manifestacije organizuju bez prisustva publike.

„Svako kršenje mera manifestovaće se za deset dana, jer se potencijal virusa jasno povećao, tako da će se to odraziti na dalje pogoršanje", rekao je epidemiolog dr Predrag Kon i apelovao na poštovanje mera.

Zbog rasta broja novoobolelih, pojačana je kontrola poštovanja epidemijskih mera i primena kazni koje mogu biti i 500.000 dinara.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je da je to ministarstvo preko vajber aplikacije u prethodna dva dana primilo ukupno 140 prijava o nepoštovanju mera uvedenih protiv širenja epidemije koronavirusa, od kojih je 40 bilo neosnovano, piše RTS.

"Od ukupnog broja osnovanih 80 prijava se odnosi na grad Beograd, 10 prijava se odnosi na AP Vojvodinu i 10 na ostali deo Srbije, a po prijavama postupaju nadležni sanitarni inspektori", rekao je Đerlek za Tanjug.

Đerlek je podsetio da je aplikacija instalirana na broj 064 881 1405 pre dva dana, 8. oktobra 2020. godine.

Fonet/Aleksandar Barda Novinari na konferenciji Kriznog štaba

Ukratko iz sveta:

Češkoj , Francuskoj , Italiji , Poljskoj, Rusiji , Slovačkoj i Nemačkoj raste broj novozaraženih.

, , , , i raste broj novozaraženih. Španska vlada uvela je 15-dnevnu vanrednu situaciju u Madridu.

vlada uvela je 15-dnevnu vanrednu situaciju u Madridu. U Holandiji veliki rast broja zaraženih, hapšenja protivnika zdravstvenih mera.

veliki rast broja zaraženih, hapšenja protivnika zdravstvenih mera. Kina u diplomatskoj ofanzivi da međunarodna tela odobre vakcinu Kovaks.

u diplomatskoj ofanzivi da međunarodna tela odobre vakcinu Kovaks. U Italiji nošenje maski obavezno i u zatvorenim prostorima i napolju.

nošenje maski obavezno i u zatvorenim prostorima i napolju. U Brazilu je od posledica korona virusa preminulo više od 150.000 ljudi

je od posledica korona virusa preminulo više od 150.000 ljudi Korona virusom u svetu zaraženo blizu 37 miliona ljudi, a preminulo više od milion, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta

Kakva je situacija u regionu?

Severna Makedonija - 20.555 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 785, a oporavilo se 16.099 pacijenta.

Bosna i Hercegovina - 29.943 potvrđenih slučajeva

Do sada je bilo 926 smrtnih slučajeva, a oporavilo se 23.241.

Kosovo - 16.130 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 645.

Hrvatska - 20.044 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 324 ljudi, a oporavilo se 17.298.

Crna Gora - 13.641 potvrđenih slučajeva

Trenutno je aktivno 4.014 slučajeva, a preminuo je 198 ljudi. Oporavilo se 9.429 ljudi.

Slovenija - 8.663 potvrđenih slučajeva

Trenutno su aktivna 3.314 slučaj zaraze, a do sada je preminulo 167 ljudi.

Kako je u svetu?

Brazil beleži više od 150.00 smrtnih slučajeva povezanih sa korona virusom. U ovoj zemlji je broj novozaraženih prošle nedelje premašio 5 miliona.

Predsednik Žair Bolsonaro je na meti kritika zbog toga što nije ozbiljno shvatio virus tokom pandemije, ignorišući savete stručnjaka i epidemiološke mere.

U Brazilu je zabeleženo najviše smrti u Južnoj Americi, a država Sao Paolo je najteže pogođena.

Prema podacima ministarstva zdravlja, 150.198 ljudi je umrlo od Kovida od kada je prva smrt zabeležena u martu, a 5.082.637 ljudi je testirano pozitivno.

Vodeći naučnik profesor Velike Britanije Piter Horbi rekao je da postoji mogućnost da se mere zabrana i ograničavanja kretanja uvedu u celoj zemlji i da je potrebno uraditi sve da bi se to sprečilo.

Očekuje se da će premijer Boris Džonson u ponedeljak saopštiti nove strože mere.

Britanski zavod za statistiku objavio je da je broj smrtnih slučajeva od korona virusa u Engleskoj i u Velsu tri puta veći nego broj umrlih od gripa ili upale pluća u 2020. godini.

Od januara do avgusta od kovida je umrlo 48.168 ljudi u te dve zemlje Ujedinjenog kraljevstva, a od gripa ili upale pluća 14.013.

Africi je potrebno 1.2 biliona dolara u naredne tri godine, zbog zdravstvenih troškova i štete koju je privredi nanela pandemija korona virusa, kažu iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Izvršna direktorka MMF-a Kristina Georijeva kaže da svet „mora da pomogne Africi da se oporavi od krize".

Afrika je imala manje zaraženih i preminulih od Kovida-19 od većine ostalih kontinenata.

Ali iz Svetske banke kažu da je zbog pandemije još 43 miliona Afrikanaca u riziku od ekstremnog siromaštva.

Vlasti u Sloveniji odlučile su da od petka zabrane okupljanja više od 10 ljudi na jednom mestu.

Ali biće dozvoljeno da na crkvenim službama i sportskim događajima bude do 500 ljudi.

Vlada u Španiji uvela je 15-dnevnu vanrednu situaciju u Madridu kako bi sprečila bujanje zaraze, iako je regionalni sud oborio prethodnu odluku o uvođenju delimične izolacije.

Reuters

Nova mera važi za Madrid i još devet okolnih gradova, a delimična izolacija obuhvata oko 4,7 miliona ljudi.

Lokalni zvaničnici protive se vladinim merama, tvrdeći da broj slučajeva opada i da je odluka o uvođenju vanredne situacije nepravedna.

U Nemačkoj zvaničnici upozoravaju da bi broj zaraženih u ovoj zemlji mogao u jednom danu da bude i do 10.000, ukoliko ljudi ne drže fizičku distancu i ne poštuju higijenske mere.

„Trenutna situacija me jako brine. Ne znamo kako će se situacija razvijati narednih nedelja", kaže Lotar Viler, direktor Robert Koh instituta za infektivne bolesti.

Broj zaraženih u Nemačkoj se utrostručio i u jednom danu zabeleženo je 4.058 novih slučaja infekcije.

Nošenje maski je obavezno i napolju u Italiji, osim ukoliko ne možete da garantujete kontinuiranu izolaciju.

Premijer Đuzepe Konte rekao je da su strože mere neophodne kako bi se izbegao povratak na karantin koji bi ponovo bio veliki ekonomski udarac.

„Od sada svi moraju da nose maske kada izađu iz domova i svi moramo da ih nosimo sve vreme", rekao je on.

U Italiji je takođe zabeležen ozbiljan rast dnevnog broja novoobolelih - 4.458 - što je najviše od 12. aprila.

Vlada u Francuskoj naredila je strože mere u nekoliko gradova zbog porasta broja zaraženih.

Lil, Lion, Grenobl i Sent Etjen su gradovi u takozvanoj „crvenoj zoni", što znači da će kafići i restorani morati da budu zatvoreni, kao što su već u Parizu i u Marseju.

U Francuskoj je u četvrtak zabeležen novi rekord u broju zaraženih - 18.129.

U Češkoj je zabeležen novi dnevni rekord po broju zaraženih - 5.394 slučajeva. Samo ove nedelje je registrovano 100 smrtnih slučajeva, a primežen je i veliki skok novih pacijenata u bolnicama.

Vlada je zato odlučila da svi restorani i kafići rade do 20 časova, a zatvorene su teretane, bazeni i zoološki vrtovi.

Broj zaraženih u Rusiji u jednom danu bio je 11.493, najviše od maja meseca. Zvaničnici kažu da je za 24 sata preminula 191 osoba, a ukupno 22.056 od početka pandemije.

Rekordne brojke beleže i Ukrajina, Poljska i Slovačka u proteklih nekoliko dana.

Kafići i barovi u belgijskoj prestonici Briselu zatvoriće vrata na mesec dana, po nalogu vlasti kako bi se smanjio broj slučajeva obolelih od Kovida-19.

Belgijski zvaničnici kažu da je Brisel jedan od tri grada u Evropi sa najvećim brojem zaraženih, drugi posle Madrida.

U Holandiji je za jedan dan registrovano više od 6.000 novozaraženih, a oko 80 ljudi je uhapšeno u Hagu tokom protesta zbog mera uvedenih u cilju sprečavanja širenja zaraze.

Vlasti u Brazilu donele su mere za ublažavanje ekonomskih uticaja pandemije. Hitnu novčanu pomoć dobiće viće od 67 miliona ljudi.

Prema analizama u južnoameričkoj zemlji mesečna socijalna primanja od oko 100 evra su prepolovljena, što je dovelo do toga da gotovo 50 miliona Brazilaca sada živi na granici siromaštva.

BBC

BBC

