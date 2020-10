Obilna kiša danas u Srbiji, očekuje se do 50 milimetara za 24 sata

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje obilna kiša – i do 50 milimetara za 24 sata.

Obilna kiša padaće popodne i u centralnoj i istočnoj Srbiji. Prestanak kiše se očekuje sutra, kada će vreme biti oblačno, hladno i vetrovito. Na visokim planinama sutra će padati sneg. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 13, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će sutra biti oblačno s kišom, hladno i vetrovito. Popodne i uveče postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša