U ponedeljak zahlađenje i obilne padavine

Nova pre 4 sata | Autor:Tanjug

U Srbiji se u ponedeljak očekuju obilne padavine, uz pad temperature, saopštio je RHMZ.

Obilna kiša najpre se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije i to od 20 do 50 mm za 24 sata, lokalno i više. Posle podne, uveče i u toku noći ka utorku, padavine će se širiti preko centralnih krajeva ka istoku. Prestanak kiše predviđa se u utorak ujutru na jugozapadu, a sredinom dana i u ostalim krajevima. RHZS navodi da će danas u Srbiji pored obilne kiše doći i do zahlađenja. Najniza temperatura od osam do 13, a najviša od 12 na zapadu i severozapadu do 23 stepeni