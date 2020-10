Kon: Beograd je već u trećem talasu koronavirusa

Politika pre 2 minuta

Ako ulazak virusa u škole bude iznenadno vrlo veliki, tada nastaju i ozbiljni problemi vezano za oboljevanje nastavnika, pa će u jednom trenutku u novembru možda biti racionalnije razmišljati i o privremenom prekidu rada škola

Beograd je u toku prošle nedelje ušao u treće povećanje zaraženih korona virusom ili početak trećeg talasa i teško je verovati da će to da se zaustavi i vrati na ono stanje od pre nekoliko nedelja, kaže epidemiolog Predrag Kon. Na pitanje o eventualnom ponovnom uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa u slučaj velikog broja zaraženih, Kon kaže da je to neprekidno pitanje, ali da on na njega ne zna odgovor. „Tu postoje pravne dileme, ne znam da odgovorim”, rekao