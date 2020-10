Tramp rekao da je imun na virus: Tviter označio upozorenjem post

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

TVITER je upozorenjem za proveru označio post američkog predsednika Donalda Trampa, u kojem on tvrdi da je imun na korona virus, čime je prekršio pravila kompanije o širenju potencijalno obmanjujućih i štetnih informacija u vezi sa kovid-19.

Tramp je u tvitu napisao da ima "potpunu i kompletnu potvrdu od lekara iz Bele kuće od juče", da to znači da je imun na korona virus, odnosno da ne može njime da se zarazi i da ga prenese na druge. A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020 Tviter je Trampov post označio upozorenjem za proveru informacija, kojim se