„Vanredno stanje nije opcija“

Vesti online pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji se pogoršava epidemiološka situacija, posebno u Beogradu, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i upozorava da se zbog povećanja broja zaraženih u prestonici iz nesigurne situacije prelazi u nepovoljnu.

Navodi da se očekuje da će doći do prenosa i širenja broja zaraženih i na ostale delove Srbije. – Neće to doći odjednom, ali u narednim nedeljama se može očekivati – naveo je Kon. Uvođenje vanrednog stanja, međutim, nije opcija, kaže Kon. Najveći broj zaraženih jeste u Beogradu, a on kaže da se nijednom na sednicama Kriznog štaba nije pominjalo zatvaranje prestonice, kao i da „za sada nema vidljivog razloga za tako nešto“. – Što se tiče restriktivnih mera one su