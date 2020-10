Varheji u samoizolaciji zbog koronavirusa

Vesti online pre 4 sata | RTS

Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varheji objavio je da je u samoizolaciji nakon što je saznao da je jedan član njegovog tima pozitivan na virus Covid-19.

On je na svom Tviteru objavio da on i članovi njegovog tima čekaju rezultete testiranja i da su u samoizolaciji u skladu sa preporukama za javno zdravlje. „Osećam se dobro, nemam simptome, moji testovi rađeni prethodnih nedelja bili su negativni. Ostanite bezbedni“, napisao je Varheji. I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health