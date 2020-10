Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano, do 20 stepeni

Dnevnik pre 50 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Sutra će jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme. Uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje ponegde s kišom.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do sedam stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže na širem području grada sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 19. U toku noći prolazno naoblačenje sa slabom kišom. U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno i toplo. Posle podne na severu