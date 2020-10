Epidemiolog Tiodorović upozorio: Dovoljna je 1 žurka da buknu brojke, ceh neće možda platiti onaj ko se zarazio

Kurir pre 43 minuta

Član Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, rekao je danas da među obolelima od korona virusa u ovom trenutku najviše ima mladih ljudi od 20 do 40 godina, koji spadaju u one "koji se baš ne pridržavaju preporučenih mera". Tiodorović je, međutim, naveo da se u brojkama može videti umerenost, jer trenutno bolinice nisu pune, iako je pojačan priliv pregleda u kovid ambulantama. "To svakako ne znači da za nedelju dana situacija neće biti drugačija, zato dajte