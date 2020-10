U Srbiji sutra jutro sveže, tokom dana toplo, uveče ponegde kiša

Novi magazin pre 6 sati | Beta

U Srbiji će sutra posle svežeg jutra preovlađivati sunčano i toplo vreme, dok će uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, doći do prolaznog naoblačenja, ponegde sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do sedam stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će sutra posle svežeg jutra, s kratkotrajnom maglom na širem području grada, preovlađivati sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura biće oko šest, najviša dnevna oko 19 stepeni. U toku noći se očekuje prolazno naoblačenje sa slabom kišom. U Srbiji će u četvrtak biti umereno do potpuno oblačno i toplo vreme. Do