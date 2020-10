I danas hladno i kišovito: Evo kada nam stiže otopljenje i da li ćemo još malo uživati u suncu

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U SRBIJI će danas biti oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina.

Obilnije padavine se očekuju ujutru na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu. Na visokim planinama sneg. Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 7 C, najviša oko 10 C. U sredu suvo i malo