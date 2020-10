Bezbednosni alarm u Londonu, zatvoren Vestminsterski most

Vesti online pre 39 minuta | Tanjug

Londonska policija blokirala je deo grada oko bolnice Sent Tomas i zatvorila Vestminsterski most zbog bezbednosne pretnje, javljaju britanski mediji.

Policija je na Tviteru navela da su naoružani policajci ušli u bolnicu Sent Tomas, nikome nije dozvoljeno da uđe, niti da izađe odatle, a Gardijan piše na osnovu prvih informacija da je došlo do bezbednosnog incidenta u bolnici. Vestminsterski most koji vodi ka zgradi parlamenta je zatvoren za saobraćaj. ⚠ Westminster Bridge is currently closed by the police – looks like there's a cordon near St Thomas’ hospital too [ro] pic.twitter.com/SsoMzuWMZL — BBC Radio