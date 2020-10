Posle svežeg jutra, sunčan dan: Danas do 20 stepeni, već u petak stiže novo naoblačenje

Kurir pre 3 sata

Danas će jutro biti sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom, a tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od četiri do sedam stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20. U toku noći prolazno naoblačenje sa slabom kišom. U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno i toplo. U petak i za dane vikenda u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom. Biometeorološka prognoza za sredu Očekivano pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez savetuje