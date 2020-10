Presuda Dejanu Anđusu zbog optužbi za mito

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu novinaru Dejanu Anđusu, povodom optužbi da je od jednog biznismena iznudio novac.

Presuda će biti objavljena u podne, saopštio je Viši sud. Anđus se optužnicom tereti za krivično delo iznuda, a što je on tokom suđenja negirao tvrdeći da mu je postupak montiran zbog njegovog javnog izlaganja. Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora od tri do 12 godina. Bio je uhapšen 30. juna 2017. i u pritvoru je proveo nešto više od mesec dana. Novinar, poznat po "britkom jeziku", prema pisanju medija, je osumnjičen da je od jednog biznismena pokušao da