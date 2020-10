Protić: Srbi sklanjaju vladare koji uzurpiraju vlast, ovo sada je bašibozuk

Beta pre 2 sata

Istoričar, poltičar i nekadašnji ambasador Milan St. Protić rekao da je nije tačno da srpski narod voli na vlasti "nekog ko lupa šakom o sto", već je vladare sklanjao samo zato što su uzurpirali vlast.

"Ma, ne volimo to. To nije tačno. Mi smo sve svoje vladare kroz čitav 19. vek rušili kad god su se ogrešili o svoju vlast. Samo zbog toga smo ih i sklanjali. Samo zbog uzurpacije vlasti", rekao je Protić za novi "Nedeljnik".

Po njegovim rečima, "nema nijednog primera da smo nekog vladara skinuli, ubili ili proterali iz zemlje, a da nije bilo zbog uzurpacije vlasti".

"Da li je to Miloš, da li je Mihailo, kralj Milan, Aleksandar Obrenović. Svaki od njih je bio uzurpator vlasti. U krajnjoj liniji je to bila i glavna zamerka Karađorđu. Zašto su se vojvode pobunile? Za kralja Petra je jasno da nije bio takav i zato je naše mišljenje o njemu najbolje", rekao je Protić.

Na pitanje o sadašnjem predsedniku Srbije, Protić je najpre rekao da je "(Slobodan) Milošević bio bitan jer je bio ozbiljna štetočina", ali da "ovi to nisu", već su "bašibozuk, lumpenproleterijat. To je društveni talog. Zato nisu bitna njihova imena. Ni taj za koga me pitate (Aleksandar Vučić). On je bleda figura", smatra Protić.

Kako je rekao, Vučić "nije osoba od formata - ni intelektualnog, ni političkog, ni moralnog", a "jeste uzurpator vlasti, ali jedan anonimni, bezimeni uzurpator".

Govoreći o opoziciji, naveo je svaoj primer uz ocenu da je "napravio ime", a da mu "nije bio potreban RTS".

"To je poruka ovima koji se danas bave opozicionarstvom. Nije vam potreban RTS, nije to suština opozicionog rada, niti se tako dolazi na vlast, niti se tako skida onaj uzurpator vlasti", rekao je Protić.

O glavnom zahtevu opozicije za pristup medijima, on je odgovorio da je "pogrešan, jer to nikad neće dobiti".

"Dok god je ova vlast, niko od njih se neće pojaviti na RTS-u. Ako se pojavi, namestiće mu da ispadne najgori na svetu. Prema tome, tražite alternativne metode. Čak, pravi opozicionar, ako ga i zovu na RTS, on će da odbije da dođe. Zašto da ide?", rekao je Protić.

(Beta, 10.15.2020)