Vreme danas: U većini krajeva suvo, uveče moguća kiša i pljuskovi

Blic pre 41 minuta

U Srbiji će danas jutro biti umereno oblačno i u većini krajeva suvo, a jače naoblačenje sa zapada i jugozapada do kraja dana prosiriće se na celu zemlju, uslovljavajući mestimično kišu, a moguća je kratkotrajno i pojava pljuskova. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, ujutro i