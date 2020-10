U Srbiji danas oblačno i suvo pre podne, popodne lokalni pjuskovi

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i u većini krajeva suvo vreme, ali kasnije u toku dana mestimično će biti kiše i pljuskova, saopštio je Republički hidrometeoroloki zavod.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 21 stepena. I u Beogradu će dans biti oblačno, pre podne uglavnom suvo, popodne povremeno s kišom. Duvaće umeren, sredinom dana povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 20 stepeni.