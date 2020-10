Protić: Srbi sklanjaju vladare koji uzurpiraju vlast, ovo sada je bašibozuk

Novi magazin pre 52 minuta | Beta

Istoričar, poltičar i nekadašnji ambasador Milan St. Protić rekao da je nije tačno da srpski narod voli na vlasti "nekog ko lupa šakom o sto", već je vladare sklanjao samo zato što su uzurpirali vlast.

"Ma, ne volimo to. To nije tačno. Mi smo sve svoje vladare kroz čitav 19. vek rušili kad god su se ogrešili o svoju vlast. Samo zbog toga smo ih i sklanjali. Samo zbog uzurpacije vlasti", rekao je Protić za novi "Nedeljnik". Po njegovim rečima, "nema nijednog primera da smo nekog vladara skinuli, ubili ili proterali iz zemlje, a da nije bilo zbog uzurpacije vlasti". "Da li je to Miloš, da li je Mihailo, kralj Milan, Aleksandar Obrenović. Svaki od njih je bio