Treći talas će biti najduži: Evo da li će biti i teži od prva dva, Srbija se priprema za novi udar virusa

SRBIJA je u trećem talasu korona virusa, to sada više nema dileme. I po svemu sudeći, biće to najduži koji smo imali do sada.

- Na grafičkom prikazu se vide i talasi i pikovi. I ono u julu je bio talas, a ne pik. Kada sve to gledate na grafikonu, imate talas od nekoliko dana, možda nekoliko nedelja, a pik je onda kada imamo najveći broj u okviru tog talasa. Dakle, kada imamo oboren rekord, to je pik, a talas traje, na primer, nedelju dana pre i nedelju dana posle pika - objasnio je za “Telegraf” prof. dr Branislav Tiodorović. Foto: Ministarstvo zdravlja Prvi talas trajao je od marta do