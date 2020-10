"Partizan? Možemo da pariramo"

B92 pre 25 minuta | B92, Beta

Košarkaš FMP-a Sava Lešić rekao je da je utakmica protiv Partizana veliki izazov za mladu ekipu ekipu iz Železnika.

"Pogotovo posle prethodnog kola, protiv Splita, gde smo se pokazali u lošem svetlu. Želimo da to ispravimo i pariramo Partizanu. Nadam se da uz borbu, agresivnost i čvrstinu, možemo do šanse", rekao je Lešić. On je istakao i da loš početak sezone crno-belih ne sme da zavara njegovu ekipu. "To je jaka ekipa, sastavljena od iskusnih i kvalitetnih igrača. Ipak, verujem da naša mlada ekipa, uz veliku borbu, može da parira Partizanu. Samo treba da budemo koncentrisani i