Studenti predali 18.000 potpisa za smanjenje školarina

Predstavnici studentske inicijative "Za smenjenje školarina" predali su Ministarstvu prosvete 18.000 potpisa studenata koji podržavaju zahtev.

Oni traže da školarine na svim fakultetima budu smanjene za 30 odsto. Predstavnik inicijative Nikola Arsić rekao je novinarima da su osim studenata potpisnici peticije i njihovi roditelji. On je rekao da je reč o racionalnom zahtevu i objasnio to tako što kaže da po finansijskim izveštajima mnogi fakulteti imaju suficit, te da mogu da izađu u susret studentima . On je naveo da su na pisarnicu Ministarstva prosvete osim peticije za smanjenje školarina, predali još