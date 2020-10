B92 pre 1 sat | Tanjug

Sremska Mitrovica -- Policija u Inđiji uhapsila je Ž. S. (24) iz okoline tog mesta zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom.

Kako je saopštila policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, sumnja se da je on obljubio trinaestogodišnju devojčicu. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.