Mali saopštio lepu vest: MMF dao zeleno svetlo za povećanje plata u javnom sektoru

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

MEĐUNARODNI monetarni fond dao je zeleno svetlo za povećanje plata u javnom sektoru od 1. januara, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Mali je za RTS rekao da je na osnovu razgovora koje je misija MMF-a imala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u sredu Srbija dobila zeleno svetlo za povećanje plata u javnom sektoru od januara. -Neće to biti procenat kao prošle godine, ali će sigurno biti povećanja plata u javnom sektoru-kazao je Mali. Prema njegovim recima, to je povećanje za sve one koji rade u javnom sektoru, ali i u privatnom, jer povećanje minimalne zarade diže povećanje svih zarada.