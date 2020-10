"Od nas zavisi": Janković: Ne želimo nikoga da zatvaramo, ako svi sprovedemo propisane mere ništa nam drugo nije potrebno

Blic pre 3 sata

Neophodno je da svi poštujemo obavezne mere za sprečavanje širenja korona virusa, ali i one koje nisu obavezujuće i nemaju zakonsku snagu, poput nošenja maski i na otvorenom prilikom svakog kontakta, jer su one sada pođednako važne u očuvanju ljudskih života, kaže imunolog Srđa Janković. On je na TV Pink rekao da, ako dozvolimo da se širi epidemija, ona će se rasplamsati toliko da onda naknadno moraju da se uvode neke drastičnije mere. Zahvalio je većini građana