Rađa: ABA liga sa 40 Amerikanaca nema smisla

ZAGREB: Ne vidim nikakvog smisla za postojanje ABA lige u kojoj igra 40 Amerikanaca, izjavio je legendarni hrvatski i jugoslovenski košarkaš Dino Rađa.

On je u podkastu "Sportskih novosti" rekao da je regionalno takmičenje zamišljeno za razvoj mladih igrača, a pretvorilo se u ligu ko ima više novca i više Amerikanaca."Ne vidim nikakvog smisla za hrvatsku košarku, ali ni za bilo koju drugu", istakao je Rađa Najveći problem je, kaže on, potenciranje stranaca i "gušenje" mladih košarkaša jureći mesto u Evroligi ili Evrokupu. "Čitao sam da oko 40 Amerikanaca igra ABA ligu, to su četiri kompletne ekipe, to je suludo.