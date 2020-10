Subota oblačna, mestimično sa slabom kišom: Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni, u Beogradu 12

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Danas će u Srbiji biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, osim na krajnjem jugu zemlje gde ce biti malo i umereno oblačno i suvo, a u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, a na istoku i jugu i do 17 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni.