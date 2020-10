Predrag Kon: U Beogradu se desilo ozbiljno pogoršanje, više se plašimo kazni nego smrti!

Mondo pre 57 minuta | Lana Stošić

Epidemiolog Predrag Kon kaže da nošenje zaštitnih maski trenutno zamenjuje vanredno stanje i policijski čas.

Epidemiolog Predrag Kon kaže da nošenje zaštitnih maski trenutno zamenjuje vanredno stanje i policijski čas. On je ukazao da je neprijatnost zbog korišćenja maski hiljadu puta manja od neprijatnosti obolevanja. "Jasno je da imamo pogoršanje epidemiološke situacije. To pogoršanje se posebno vidi u Beogradu, koje polako prelazi u nepovoljnu situaciju kada je Beograd u pitanju. Kada uporedimo sa nekim periodom koji je trajao mesec dana, jasno je da je došlo do