Selaković: Lavrov stiže u Beograd 28. oktobra,otvaranje Hrama Svetog Save u decembru

RTV pre 12 sati | Tanjug,Novosti

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi u Srbiju 28. i 29. oktobra, potvrdio je Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković.

"Lavrov je veliki naš prijatelj, sledi dvodnevna poseta", rekao je za TV Prva Selaković. On je negirao pisanje medija da ima "šumova" u odnosima Srbije i Rusije i istakao da do te posete ne bi ni došlo da ima "šumova". Selaković je istakao da se predsednik Vučić sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom čuo dva puta i da je u svakom od razgovora potvrđen izuzetan odnos dve zemlje. "Uveren sam da će prvom prilikom kada to bude moguće doći Putin", rekao je Selaković.