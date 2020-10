"Situacija nepovoljna, Beogradu preti vanredna situacija"; "Ako ne nosimo maske moguće zaključavanje" VIDEO

B92 pre 2 sata | B92, prva

"U Hrvatskoj vidimo i gledamo ono što nas očekuje. Ne treba da mislimo da smo nešto posebno i da će da nas mimioiđe.", navodi epidemiolog Predrag Kon.

On je za Tv Prva naveo da se Srbija nalazi u nepovoljnoj situaciji, te da postoji mogućnost da krajem sledeće nedelje dođe do vanredne situacije u Beogradu. On je izrazio veliku zabrinutost zbog nepoštovanja mera, pre svega nenošenja maski. "Jedino objašnjenje za nenošenje maski na otvorenom je da je to nesprovodivo, a medicinski deo kriznog štaba je jednoglasan po tom pitanju, posebno kada se radi o šetalištima.", rekao je dr Kon. "Nemojmo se plašiti mera, jasno