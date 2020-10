Remi Partizana i Zvezde u Humskoj

Beta pre 2 sata

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

U 163. "večitom" derbiju na stadionu u Humskoj, Partizan je poveo u petom minutu golom Filipa Stevanovića, a Zvezda je do boda došla golom iz penala koji je u 74. postigao Aleksandar Katai.

Igralo se borbeno od prvog minuta, a samo posle pet minuta igre Partizan je poveo. Veliku grešku napravio je Stahinja Eraković, loptu je presekao Sejduba Suma, dodao je do Takume Asana, a on do Stevanovića koji je lepo namestio i savladao Milana Borjana.

Zvezda je nakon tog pogotka Partizana preuzela inicijativu, ali nijednom nije uputila udarac ka golu Vladimira Stojkovića.

Crno-beli su opasniji bili u finišu poluvremena, a najbolju je propustio Lazar Marković u 41. minutu. Dobio je sjajnu loptu, izašao je sam ispred Borjana, ali je katastrofalno šutirao.

Nekoliko minuta kasnije, šut je oprobao i Asano, ali je lopta otišla malo pored stative.

Zvezda je zapretila preko Dijega Falčinelija u nadoknadi vremena, a najbolju šansu imao je Marko Gobeljić na početku drugog poluvremena, u 52. minutu, kada je pogodio stativu.

Posle te prilike nije bilo udaraca ka golu sve do 74. minutu kada je Zvezda izjednačila golom Kataija iz penala. Prethodno je Miloš Jojić povukao Sanoga u kaznenom prostoru, a sudija Novak Simović procenio je da je to bio start za najstrožu kaznu. To je bio prvi gol crveno-belih posle 430 minuta u "večitim" derbijima.

Izabranici Aleksandra Stanojevića su do kraja meča pretili, Smiljanić je pokušao "makazicama", a sjajnu priliku priliku propustio je Asano u 88. minutu, kada je šutirao pored stative.

U trećem minutu drugi žuti karto dobio je fudbaler Zvezde Seku Sanogo, a prvi žuti karton dobio je u prvom poluvremenu, nakon što je zakačio po licu Sejdubu Sumu, koji je u 16. minutu morao da izađe sa terena zbog povrede oka.

Zvezda je prekinula niz od 10 pobeda u prvenstvu i posle prvog remija ima 31 bod na prvom mestu na tabeli. Partizan je drugi na tabeli sa 23 boda.

(Beta, 10.18.2020)