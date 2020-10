Danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo, do 17 stepeni

Blic pre 5 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, samo na jugu ponegde kratkotrajna kiša, a uveče se očekuje razvedravanje.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku kratkotrajno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti promenljivo oblačno s periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura oko 6, najvisa dnevna oko 15 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, do 25. oktobra, do petka jutra hladna, mestimično s maglom, ponegde i slabim prizemnim mrazem. Tokom dana preovlađivaće sunčano, a