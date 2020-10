Remi Partizana i Zvezde u Humskoj

Politika pre 26 minuta

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

U 163. „večitom” derbiju na stadionu u Humskoj, Partizan je poveo u petom minutu golom Filipa Stevanovića, a Zvezda je do boda došla golom iz penala koji je u 74. postigao Aleksandar Katai. Igralo se borbeno od prvog minuta, a samo posle pet minuta igre Partizan je poveo. Veliku grešku napravio je Strahinja Eraković, loptu je presekao Sejduba Suma, dodao je do Takume Asana, a on do Stevanovića koji je lepo namestio i savladao Milana Borjana. Zvezda je nakon tog