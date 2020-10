Kon: Ako građani neće da nose maske, nema druge mere osim zatvaranja

Radio 021 pre 6 sati | Tanjug

U Hrvatskoj vidimo šta nas očekuje, rekao je danas epidemiolog dr Predrag Kon i upozorio da ako građani ne budu nosili maske nema druge mere osim zatvaranja.

Kon je za TV Prva rekao da ga ne interesuje politika, da ga ne interesuje nepoverenje u Krizni štab, da ga jedino interesuje i brine činjenica da se virus brzo širi, pre svega ozbiljno u Beogradu, i da se može usporiti jedino nošenjem maski i držanjem fizičke distance. "Ako to ne bude slučaj sledi ili zatvaranje ili katastrofa", kaže Kon. On je ukazao na činjenicu da u Kini već pet meseci nema širenja virusa, zbog velike discipline građana i nošenja maski. On je