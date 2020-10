Kecmanović posle preokreta do drugog kola Kelna 2

B92 pre 17 minuta | B92

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira kategorije 250 Keln 2.

Kecmanović je posle preokreta savladao indijskog tenisera Sumita Nagala – 4:6, 7:6, 6:1. Ozbiljno se namučio Kecmanović. Propustio je dve brejk lopte u prvom gemu, a onda brzo Nagal dolazi do 3:0. Tako je na početku prošle nedelje poveo i protiv Đerea na Sardiniji pa je izgubio set 3:6, ali to sada nije bio slučaj. Nagal je poveo 5:0, ali Miomir ne samo da je uspeo da izbegne katastrofu, već je došao do 5:4 sa vraćenim brejkovima. Ipak, ispustio je ponovo svoj