Srbija ušla u crvenu korona zonu! Prešli smo granicu od 30 zaraženih na 100.000 ljudi, evo šta to znači

Press pre 2 sata

Srbija se od juče i zvanično nalazi u crvenoj korona zoni! Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) naša zemlja u poslednjih 14 dana ima 30 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Foto:blic Prema važećim parametrima u zelenoj zoni su sve zemlje koje imaju manje od 15 obolelih na 100.000 građana, žuta zona je od 15 do 30 zaraženih na 100.000, crvena od 30 do 50, a sve iznad toga spada u - ljubičastu zonu. S obzirom da se i narednih dana po rečima članova Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 očekuje dalji rast broja zaraženih, nije isključeno da Srbija u jednom trenutku dospe i do ljubičaste zone. Da bismo imali preko 50 zaraženih na