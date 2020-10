U svetu privreda u padu, kineski BDP porastao za 4,9 odsto

RTV pre 1 sat | Tanjug

PEKING - Kineska privreda, druga najveća privreda u svetu, ubrzala se u trećem tromesečju, potpomognuta oporavkom potrošnje početkom jeseni, a nakon šoka koji je prouzrokovao korona virus, pokazali su danas zvanični podaci.

Kineski BDP od jula do septembra porastao je 4,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavio je zavod za statistiku. Istovremeno, velika većina zemalja sveta beleži privredni pad. Na tromesečnom nivou, od jula do septembra BDP je porastao 2,7 odsto, u drugom tromesečju bio je veći 11,5 odsto u poređenju sa početkom godine. U periodu od januara do septembra aktivnosti su bile 0,7 odsto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, prenosi portal Index.