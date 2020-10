Konovo predviđanje: U tri grada "eksplozija", a treći pik će trajati...

B92 pre 45 minuta | Tanjug

Beograd -- Epidemiolog Predrag Kon ocenio je danas da će u tri grada u Srbiji doći do povećanja broja novoinficiranih koronavirusom u narednom periodu.

Gostujući na televiziji Pink, on je rekao da je reč o Beogradu, Kragujevcu, "pa i Valjevu", dodajući da je bitno kojom će brzinom biti usporeno "ubrzanje prenošenja" virusa što kako je naveo, "zavisi samo od našeg ponašanja". Virus korona u svim zemljama oko Srbije pokazuje veliki potencijal i brzo se prenosi, jer ulazimo u period jesen-zima kada je najaktivniji, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da treći pik može da traje 12 do 16 nedelja. On je za TV Pink