"Ludnica" – Partizan ispustio 11 razlike i slavio u Istanbulu

Košarkaši Partizana pobedili su Bahčešehir sa 83:76 u 4. kolu Evrokupa.

Partizan je uspeo u Istanbulu da dođe do druge pobede u Evrokupu, najviše zahvaljujući sjajnom Kodi Miler Mekintajeru koji je imao 5 poena u poslednjih 30 sekundi i ukradenu loptu. On je meč završio sa 22 poena i 7 asistencija, dok je Erik Mika imao 19, a na drugoj strani Erik Grin se istakao sa 23 poena, a po 16 su imali Džons i Jildizli. Prve poene na utakmici postigao je upravo Kodi Miler Mekintajer, kada je sjajnim prodorom stigao do obruča i lako položio, a na