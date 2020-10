"Pucalo je na sve strane": Posle više od 1.000 dana Beograd je oslobođen

B92 pre 6 minuta | B92

"Pucalo je na sve strane. Dva dana smo se borili oko Glavnjače. Studentski park je bio utvrđen. Kada smo tu Nemce likvidirali, došli smo do Filozofskog fakulteta, pa do Etnografskog muzeja. Na kraju, stigli smo na Kalemegdan i kod spomenika 'Pobednik' izbili smo oko 10 sati 20. oktobra", prisećao se svojevremeno Zdenko Duplančić, penzionisani pukovnik Jugoslovenske narodne armije.

Pre tačno 75 godina, posle dugih 1.287 dana, oslobođen je Beograd od nacističke okupacije. Operacija je trajala od 21. septembra do 22. oktobra 1944. godine. Okupator je sateran do linije odakle artiljerijom nije mogao da tuče jugoslovensku prestonicu. Ključna akcija je započela 11. oktobra i trajala je do 20. oktobra kada je Beograd oslobođen udruženim snagama jedinice NOVJ, kojima je komandovao Peko Dapčević i Crvene armije, pod komandom Vladimira Ivanoviča