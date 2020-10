Kon: Treći pik može da traje 12 do 16 nedelja

RTV pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD - Virus korona u svim zemljama oko Srbije pokazuje veliki potencijal i brzo se prenosi, jer ulazimo u period jesen-zima kada je najaktivniji, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da treći pik može da traje 12 do 16 nedelja.

On je za TV Pink rekao da se broj zaraženih povećava u Beogradu, ali i u Kragujevcu i Valjevu i da od primene epidemioloških mera zavisi koliko ćemo ga usporiti. "Samo od našeg ponašanja zavisi koliko ćemo ga usporiti. Može da traje 12 do 16 nedelja sa usporavanjem. Što ga više usporimo to će manje ljudi imati tragičan ishod“, rekao je Kon. On je naveo da mnoge evropske zemlje nisu imale drugi pik tokom leta, kao Srbija, i da tek sada imaju drugi udar virusa.