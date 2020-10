Nemački virolozi upozoravaju na nekontrolisano širenje virusa; Norveški lekar tvrdi da je virus mutirao

RTV pre 3 sata | Tanjug

BERLIN - Društvo za virologiju Nemačke upozorilo je danas na strahovite posledice nekontrolisanog širenja korona virusa tokom predstojeće zime u toj zemlji.

Oni su pozvali na naučno osnovano delovanje protiv pandemije korona virusa. "Zbog eksplozivne dinamike infekcije, koju uočavamo širom Evrope, postoji strepnja da od neke određene tačke dođe do gubitka kontrole nad zarazom", navode virolozi. Oni su žestoko protiv strategije prirodnog prokužavanja stanovništva sa ciljem sticanja imuniteta krda, jer bi, kako upozoravaju, to dovelo do preopterećenja zdravstvenih sistema. U Nemačkoj, kažu, zdravstveni sistem, bio bi