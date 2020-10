Obavezne maske na otvorenom: Kod komšija opterećen zdravstveni sistem, donose se stroge mere

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

BUGARSKI ministar zdravlja Kostadin Angelov najavio je večeras da će od četvrtka nošenje maski na otvorenom biti obavezno zbog povećanog broja slučajeva virusa kovid-19.

On je ocenio da će nošenje maski, kao i socijalno distanciranje i česta dezinfekcija usporiti širenje virusa za oko 30 odsto i sprečiti pucanje optererećenog zdravstvenog sistema, prenosi Gardijan. - Naš cilj je da se smanji broj obolelih, da što manje ljudi ide u bolnicu - rekao je on i dodao da će ta mera biti na snazi do kraja novembra. U Bugarskoj je danas prijavljeno novih 1.024 slučajeva korona virusa, što je najveći broj od marta kada je izbila pandemija. Do