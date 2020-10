Iznad proseka do vikenda

B92 pre 7 sati | Tanjug

Beograd -- Danas će u Srbiji tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, s najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 21 stepena.

Jutro će biti hladno, ponegde sa maglom i prizemnim mrazem, a lokalno se slab mraz očekuje i na dva metra visine. Vetar će biti slab jugoistočni, na jugu Banata i u Pomoravlju i umeren. Jutarnja temperatura od -1 do osam stepeni, najviša dnevna od 18 do 21 stepena, u Negotinskoj krajini oko 16. U Beogradu će posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do osam, najviša dnevna oko 21