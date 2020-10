Mali ostaje ministar finansija, SPAS će imati jedno ministarsko mesto

Novi magazin pre 40 minuta | Beta

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je "dobio ponudu da nastavi da vodi resor finansija" u novoj Vladi mandatara Ane Brnabić.

Mali je za televiziju Prva izjavio da je to "velika čast". On je naveo da će uvek želeti da radi u timu Aleksandra Vučića i da će se "zajedno boriti" i u mandatu nove Vlade. Lider SPAS-a Aleksandar Šapić je za televiziju Prva izjavio da je sigurno da neće biti ministar u novoj Vladi Srbije. Šapić je naveo da će SPAS imati ministarsko mesto ali da on neće biti ministar.