"Sa Vučićem nije bilo 'uzmi ili ostavi"

Ivica Dačić poručio je onima koji smatraju da je mesto predsednika parlamenta degradirajuće za njega, da je to najviša funkcija koju je do sada obavljao.

Dodaje da to što mediji nisu znali za to dok nije saopštio predsednik Aleksandar Vučić, govori o njihovom međusobnom poverenju. Dačić je novinarima u Skupštini Srbije rekao da se njegov razgovor sa Vučcićem nije odvijao u kategorijama "uzmi ili ostavi" ili "trebaš mi - ne trebaš mi". Navodi da je lider Srpske napredne stranke (SNS) imao nekoliko varijanti, ali da to nije za javnu priču. Dačić je tako odgovorio na pitanje da li bi izabrao tu funkciju da je mogao da