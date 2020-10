Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije

Novi magazin pre 7 sati | Beta

U Srbiji će sutra ujutro po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično magla a u ostalim krajevima malo i umereno oblačno dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 11 stepeni Celzijusa, a najviša od 18 do 22 stepena. U Beogradu će sutra ujutro na širem području grada biti magla a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni Celzijusa, a najviša oko 22 stepena. U Srbiji će u utorak biti toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti.